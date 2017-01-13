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Самолет вернулся во Внуково из-за касания хвостом взлетной полосы

Решение было принято в целях безопасности экипажа и пассажиров

Пассажирский самолет Boeing 737, задевший хвостом взлетную полосу при взлете, вернулся во Внуково. После инцидента он был вынужден вернуться в аэропорт в целях безопасности пассажиров и экипажа.

Инцидент произошел в четверг 12 января около 14.00. Воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines следовало из Москвы в Стамбул и при взлете коснулось взлетно-посадочной полосы хвостом, однако смог набрать высоту и подняться в воздух.

Было принято решение вернуть самолет, и в 14.30 он успешно приземлился в Москве.

При техническом осмотре самолета его состояние после инцидента сочли удовлетворительным и не стали отстранять от полетов, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Самолет вернулся во Внуково из-за касания хвостом взлетной полосы

Решение было принято в целях безопасности экипажа и пассажиров

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