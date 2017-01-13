Автохамы проехали по пешеходной улице у Кремля. Видео

Очередной видеоролик, записанный московскими автохамами, ехавшими по пешеходной улице Никольской в самом центре Москвы, появился в cети. Молодые люди торопились в кальянную.



Инцидент произошел вечером недалеко от Красной площади. Судя по кадрам, сами нарушители правил дорожного движения и всех возможных норм поведения были в восторге от своей идеи, пишут Дни.Ру. Пешеходы, которым находившиеся в иномарке практически наезжали на ноги, пытались преградить путь автомобилю, но в итоге им пришлось отступить. Свою речь участники ролика пересыпают нецензурной лексикой.



Один из героев говорит: «В кальянную едут пацаны, короче». Второй сообщает, что видеоролик они посмотрят потом на YouTube.



Видео опубликовал Life.ru.



В Москве в последнее время неоднократно происходили случаи, когда молодые люди намеренно ездили с нарушением правил и попадали на видео. Так, водителя вишневого Hummer, ехавшего по заснеженным газонам возле МГУ, приговорили к 14 суткам ареста.

А участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян суд накануне арестовал на 15 суток за уклонение от отбывания обязательных работ, назначенных ей за множественные неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.



Багдасapян была задержана 6 ноября 2016 года на Ленинском проспекте в Москве. Савеловский суд Москвы рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях гонщицы, по которым Мара была оштрафована на общую сумму 183 тыс. рублей. Злостная нарушительница также провела 24 дня в спецприемнике. Суд назначил Багдасapян 595 часов обязательных исправительных работ.

