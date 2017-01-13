Песков: Россия не намерена возвращаться к формату G8

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена возвращаться к формату G8.



Таким образом, он прокомментировал заявление главы МИД Италии Анджелино Альфано о необходимости вернуться к формату «большой восьмерки» с участием России.



Песков отметил, что эта тема никак не обсуждается в Москве, а приоритетом для России является «большая двадцатка».

«Об этом уже неоднократно говорил президент России Владимир Путин», — сказал Песков, отметив, что в Москве не слышали от глав государств «семерки», каких-либо заявлений, в которых бы отражалось намерение приглашать РФ или другие страны в этот формат.



В конце лета 2016 года министр иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер, заявил, что Россия должна вернуться в G8. Он тогда отмечал, что члены «семерки» будут готовы к переговорам с Москвой после достижения «существенного прогресса» в урегулировании конфликтов в Сирии и на востоке Украины.



Напомним, формат «восьмерки» прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры «семерки» отказались участвовать в саммите G8, который должен был пройти в Сочи. Вместо этого в бельгийском Брюсселе был проведен саммит G7, в котором участвовали Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада.

