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Песков: Россия не намерена возвращаться к формату G8

По словам официального представителя Кремля, приоритетом для Москвы является «большая двадцатка»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена возвращаться к формату G8.

Таким образом, он прокомментировал заявление главы МИД Италии Анджелино Альфано о необходимости вернуться к формату «большой восьмерки» с участием России.

Песков отметил, что эта тема никак не обсуждается в Москве, а приоритетом для России является «большая двадцатка».

«Об этом уже неоднократно говорил президент России Владимир Путин», — сказал Песков, отметив, что в Москве не слышали от глав государств «семерки», каких-либо заявлений, в которых бы отражалось намерение приглашать РФ или другие страны в этот формат.

В конце лета 2016 года министр иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер, заявил, что Россия должна вернуться в G8. Он тогда отмечал, что члены «семерки» будут готовы к переговорам с Москвой после достижения «существенного прогресса» в урегулировании конфликтов в Сирии и на востоке Украины.

Напомним, формат «восьмерки» прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры «семерки» отказались участвовать в саммите G8, который должен был пройти в Сочи. Вместо этого в бельгийском Брюсселе был проведен саммит G7, в котором участвовали Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Песков: Россия не намерена возвращаться к формату G8

По словам официального представителя Кремля, приоритетом для Москвы является «большая двадцатка»

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