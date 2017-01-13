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Силуанов заявил о возможности сохранения Резервного фонда в 2017 году

По мнению главы Минфина, это возможно при цене на нефть $50 за баррель

Резервный фонд России возможно сохранить в 2017 году при условии, что цена на нефть будет составлять $50 за баррель. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

«Объем Резервного фонда на 1 января составляет около 970 млрд рублей. Вопрос: сможем ли мы сохранить резервный фонд в случае, если цена на нефть останется на уровне $50 за баррель? Сможем, потому что объем дополнительных доходов может составить около 1 трлн рублей», — сказал он журналистам на Гайдаровском форуме.

Ранее в пятницу подобное предположение высказала глава Министерства экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, Россия имеет хорошие шансы на сохранение Резервного фонда в 2017 году.

Напомним, закон о бюджете, который был сверстан из расчетов среднегодовой цены нефти в $40 за баррель, предполагает расходование Резервного фонда в 2017 году и начало трат средств Фонда национального благосостояния.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Силуанов заявил о возможности сохранения Резервного фонда в 2017 году

По мнению главы Минфина, это возможно при цене на нефть $50 за баррель

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