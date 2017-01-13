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МЭР: безработица в России значительно снизится в 2017 году

В то же время бизнес ждет проблема поиска специалистов

Уровень безработицы в России значительно снизится в 2017 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он также отметил, что ожидается ускорение роста зарплат населения к концу года, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, «они уже вышли в положительную зону, к концу 2017 года начнут ускоряться еще сильнее».

В то же время он отметил, что бизнесу придется столкнуться с серьезными ограничениями с точки зрения поиска сотрудников. Он пояснил, что сложность развития новых инвестпроектов даже при наличии средств будет заключаться в поиске нужных специалистов, которые смогут их реализовать.

«Нужно стараться увеличивать предложение на рынке труда, это вопрос увеличения экономически активного населения, снижения структурной безработицы», — цитирует Орешкина агентство «Прайм».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

МЭР: безработица в России значительно снизится в 2017 году

В то же время бизнес ждет проблема поиска специалистов

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