Экс-мэр Ярославля в последнем слове в суде прочел стихи о кораблях

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выступил в областном суде с последним словом.

«Прошу меня оправдать, потому что никакого преступления я не совершал и никого на это не подталкивал», — сказал Урлашов, передает «Интерфакс».

Урлашов считает, что его и его коллег оклеветали, желая наказать за политическую самостоятельность.

Завершил свое выступление бывший градоначальник стихотворением Артура Лундквиста «Потерянные корабли».

2 августа суд признал Урлашова виновным в получении крупных взяток и приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.