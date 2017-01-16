Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Главное, чтобы Самедов в «Спартаке» не превратился в Широкова»

Валерий Рейнгольд и Сергей Силкин — об одном из самых громких трансферов этой зимы в российском футболе

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Завершилась одна из главных трансферных историй чемпионата России. Московские «Локомотив» и «Спартак» наконец согласовали условия перехода полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова в состав красно-белых. Об этом заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Представителям команд осталось лишь уладить некоторые формальности, и о трансфере будет объявлено официально. 

Информация о том, что Александр Самедов может сменить одну московскую команду на другую, появилась в СМИ еще в ноябре прошлого года. Поначалу новость казалась вымыслом, но со временем стало понятно: интерес «Спартака» к Самедову вполне реален. Вскоре стало известно, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин неожиданно перестал ставить полузащитника, являвшегося одним из лидеров команды, в основной состав. А по окончании первой части сезона футболист устроил для коллег прощальный ужин. Казалось, о трансфере объявят уже в начале декабря, но процесс неожиданно затянулся. 

Как выяснилось, клубы не могли договориться о сумме компенсации за игрока. В контракте Александра Самедова были предусмотрены отступные в размере €5 млн, и «Локомотив» хотел получить их в полном объеме. Однако руководство «Спартака» не было готово платить за 32-летнего полузащитника больше €3 млн. В ходе долгих и сложных переговоров сторонам все-таки удалось прийти к компромиссу.

Легендарный футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд надеется, что Александр Самедов сможет помочь своей новой команде.

— Судя по высказываниям Самедова и его поведению, он сам очень хотел вернуться в «Спартак», — заявил «Известиям» эксперт. — Самолюбие гонит Александра обратно в родной клуб, где он хочет завершить карьеру. Ему все-таки уже 32 года, и он игрок хорошего уровня, но в таком возрасте уже нет столько сил и энергии. Но если он — личная креатура главного тренера красно-белых Массимо Карреры, то ради бога. В целом желание Самедова вернуться в родной клуб понятно. За это я могу его только похвалить, красавец. А вот чем это закончится, пока сказать трудно. Возможно, возраст не станет помехой — те же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич до сих пор играют в ЦСКА на высоком уровне. Но есть и другой пример — Роман Широков. Думаю, его решение завершить карьеру было абсолютно правильным. Потому что ходить пешком по полю в современном футболе нельзя. Я бы очень не хотел, чтобы Самедов в «Спартаке» превратился в Широкова.

Известный российский специалист Сергей Силкин, который работал с Александром Самедовым в московском «Динамо», уверен, что выводы по поводу этого трансфера можно будет сделать лишь по окончании сезона.

— Насколько успешен этот трансфер, покажет время, — поделился с «Известиями» своим мнением Сергей Силкин. — В зависимости от того, как «Спартак» закончит сезон, можно будет сделать какой-то вывод. Любой тренер всегда хочет улучшить состав своей команды и удлинить скамейку запасных. Самедов — опытный игрок, который уже выступал за «Спартак», и здесь и сейчас он, скорее всего, сможет помочь команде. Если руководство красно-белых приложило столько усилий для подписания контракта, значит, он им действительно нужен.

В нынешний трансферный период «Спартак» уже приобрел у пермского «Амкара» голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикия. В ближайшее время, помимо Александра Самедова, команду должен пополнить бразильский форвард Луис Адриано. Валерий Рейнгольд полагает, что такая масштабная трансферная кампания может негативно сказаться на результатах красно-белых.

— В целом я скептически отношусь к трансферам в нашем чемпионате и особенно в «Спартаке», — отметил Валерий Рейнгольд. — Будь моя воля, я бы вообще никого в «Спартак» не покупал. Сейчас красно-белые опережают ближайшего преследователя на пять очков в таблице, а играть осталось всего 13 туров. Команда нацелилась на чемпионство и почувствовала вкус побед. И вдруг появляются всевозможные трансферные дела: одни хотят уйти, другие приходят, и им нужно освоиться в коллективе, а третьи за всем этим наблюдают. Коллектив в итоге может просто разбиться. Такие серьезные изменения стоит делать по окончании сезона, а не по его ходу. Как бы не получилось так, что «Спартак» снова скатится с первого места.

Сергей Силкин отметил, что «Спартак» сработал на зимнем трансферном рынке настолько оперативно, что уже на первый тренировочный сбор все новички отправятся вместе с командой.

— Сложно сказать, нужны ли «Спартаку» еще какие-то приобретения, — заявил «Известиям» специалист. — Это всегда зависит от возможностей клуба и позиции руководства. Но фактически красно-белые уже сейчас усилили каждую из линий. Если говорить о тех переходах, которые уже случились, то судя по именам, трансферную кампанию «Спартака» можно назвать хорошей. Непонятно только, сумеют ли новички быстро вписаться в коллектив. Также хочу отметить, что селекционный отдел красно-белых хорошо сработал в плане оперативности — очень важно, чтобы все новички были в команде на зимних сборах.

Напомним, Александр Самедов является воспитанником «Спартака». В главной команде красно-белых он дебютировал в матче заключительного тура чемпионата России 2002 года против московского «Торпедо» (0:1). Наиболее часто игрок выходил в основе спартаковцев при Невио Скале в первой половине сезона-2004. После того как итальянского специалиста на посту главного тренера красно-белых сменил Александр Старков, полузащитник потерял место в основном составе. В результате чего летом 2005 года Самедов оказался в столичном «Локомотиве».

После трех лет выступлений в составе «железнодорожников» футболист подписал контракт с ФК «Москва». После успешных полутора лет в составе «горожан» Самедов в конце 2009 года был приобретен московским «Динамо», а уже в июне 2012-го вернулся в «Локомотив». Стоимость трансфера составила около €6,5 млн. Вместе с «Локомотивом» Александр Самедов дважды побеждал в Кубке России — в 2007 и 2015 годах.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

«Главное, чтобы Самедов в «Спартаке» не превратился в Широкова»

«Главное, чтобы Самедов в «Спартаке» не превратился в Широкова»Валерий Рейнгольд и Сергей Силкин — об одном из самых громких трансферов этой зимы в российском футболе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Фотолента

Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве

Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве

Зрелищные трюки в дисциплине Big air показали спортсмены из России, США и стран Европы

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке