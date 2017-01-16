«Главное, чтобы Самедов в «Спартаке» не превратился в Широкова»

Завершилась одна из главных трансферных историй чемпионата России. Московские «Локомотив» и «Спартак» наконец согласовали условия перехода полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова в состав красно-белых. Об этом заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Представителям команд осталось лишь уладить некоторые формальности, и о трансфере будет объявлено официально.



Информация о том, что Александр Самедов может сменить одну московскую команду на другую, появилась в СМИ еще в ноябре прошлого года. Поначалу новость казалась вымыслом, но со временем стало понятно: интерес «Спартака» к Самедову вполне реален. Вскоре стало известно, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин неожиданно перестал ставить полузащитника, являвшегося одним из лидеров команды, в основной состав. А по окончании первой части сезона футболист устроил для коллег прощальный ужин. Казалось, о трансфере объявят уже в начале декабря, но процесс неожиданно затянулся.



Как выяснилось, клубы не могли договориться о сумме компенсации за игрока. В контракте Александра Самедова были предусмотрены отступные в размере €5 млн, и «Локомотив» хотел получить их в полном объеме. Однако руководство «Спартака» не было готово платить за 32-летнего полузащитника больше €3 млн. В ходе долгих и сложных переговоров сторонам все-таки удалось прийти к компромиссу.



Легендарный футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд надеется, что Александр Самедов сможет помочь своей новой команде.



— Судя по высказываниям Самедова и его поведению, он сам очень хотел вернуться в «Спартак», — заявил «Известиям» эксперт. — Самолюбие гонит Александра обратно в родной клуб, где он хочет завершить карьеру. Ему все-таки уже 32 года, и он игрок хорошего уровня, но в таком возрасте уже нет столько сил и энергии. Но если он — личная креатура главного тренера красно-белых Массимо Карреры, то ради бога. В целом желание Самедова вернуться в родной клуб понятно. За это я могу его только похвалить, красавец. А вот чем это закончится, пока сказать трудно. Возможно, возраст не станет помехой — те же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич до сих пор играют в ЦСКА на высоком уровне. Но есть и другой пример — Роман Широков. Думаю, его решение завершить карьеру было абсолютно правильным. Потому что ходить пешком по полю в современном футболе нельзя. Я бы очень не хотел, чтобы Самедов в «Спартаке» превратился в Широкова.



Известный российский специалист Сергей Силкин, который работал с Александром Самедовым в московском «Динамо», уверен, что выводы по поводу этого трансфера можно будет сделать лишь по окончании сезона.



— Насколько успешен этот трансфер, покажет время, — поделился с «Известиями» своим мнением Сергей Силкин. — В зависимости от того, как «Спартак» закончит сезон, можно будет сделать какой-то вывод. Любой тренер всегда хочет улучшить состав своей команды и удлинить скамейку запасных. Самедов — опытный игрок, который уже выступал за «Спартак», и здесь и сейчас он, скорее всего, сможет помочь команде. Если руководство красно-белых приложило столько усилий для подписания контракта, значит, он им действительно нужен.



В нынешний трансферный период «Спартак» уже приобрел у пермского «Амкара» голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикия. В ближайшее время, помимо Александра Самедова, команду должен пополнить бразильский форвард Луис Адриано. Валерий Рейнгольд полагает, что такая масштабная трансферная кампания может негативно сказаться на результатах красно-белых.



— В целом я скептически отношусь к трансферам в нашем чемпионате и особенно в «Спартаке», — отметил Валерий Рейнгольд. — Будь моя воля, я бы вообще никого в «Спартак» не покупал. Сейчас красно-белые опережают ближайшего преследователя на пять очков в таблице, а играть осталось всего 13 туров. Команда нацелилась на чемпионство и почувствовала вкус побед. И вдруг появляются всевозможные трансферные дела: одни хотят уйти, другие приходят, и им нужно освоиться в коллективе, а третьи за всем этим наблюдают. Коллектив в итоге может просто разбиться. Такие серьезные изменения стоит делать по окончании сезона, а не по его ходу. Как бы не получилось так, что «Спартак» снова скатится с первого места.



Сергей Силкин отметил, что «Спартак» сработал на зимнем трансферном рынке настолько оперативно, что уже на первый тренировочный сбор все новички отправятся вместе с командой.



— Сложно сказать, нужны ли «Спартаку» еще какие-то приобретения, — заявил «Известиям» специалист. — Это всегда зависит от возможностей клуба и позиции руководства. Но фактически красно-белые уже сейчас усилили каждую из линий. Если говорить о тех переходах, которые уже случились, то судя по именам, трансферную кампанию «Спартака» можно назвать хорошей. Непонятно только, сумеют ли новички быстро вписаться в коллектив. Также хочу отметить, что селекционный отдел красно-белых хорошо сработал в плане оперативности — очень важно, чтобы все новички были в команде на зимних сборах.



Напомним, Александр Самедов является воспитанником «Спартака». В главной команде красно-белых он дебютировал в матче заключительного тура чемпионата России 2002 года против московского «Торпедо» (0:1). Наиболее часто игрок выходил в основе спартаковцев при Невио Скале в первой половине сезона-2004. После того как итальянского специалиста на посту главного тренера красно-белых сменил Александр Старков, полузащитник потерял место в основном составе. В результате чего летом 2005 года Самедов оказался в столичном «Локомотиве».



После трех лет выступлений в составе «железнодорожников» футболист подписал контракт с ФК «Москва». После успешных полутора лет в составе «горожан» Самедов в конце 2009 года был приобретен московским «Динамо», а уже в июне 2012-го вернулся в «Локомотив». Стоимость трансфера составила около €6,5 млн. Вместе с «Локомотивом» Александр Самедов дважды побеждал в Кубке России — в 2007 и 2015 годах.



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