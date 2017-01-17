Росгвардию обучат по стандарту

Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) начала формировать единый стандарт подготовки военнослужащих и сотрудников подразделений с учетом специфики новой силовой структуры. Особенность этой работы в том, что подразделения ФСВНГ занимаются очень широким спектром вопросов национальной безопасности — от поддержания общественного порядка и защиты гособъектов до борьбы с терроризмом и экстремизмом.



В Росгвардии «Известиям» сообщили, что в настоящий момент только в войсках силового ведомства действует 160 различных программ по обучению личного состава. Все они разрабатывались до создания единой структуры и не учитывали новых задач, стоящих перед силовиками. Эти программы не были связаны между собой ни по срокам, ни по времени проведения. Новые методики и нормативы подготовки увяжут с общим планом.



Новые программы учтут все нюансы служебно-боевой деятельности военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Например, специалисту лицензионно-разрешительной работы вряд ли пригодятся навыки, необходимые бойцу ОМОНа. Будет усовершенствована и программа подготовки контрактников. В расписании их занятий появятся более сложные темы, стимулирующие профессиональный рост.

— Ключевой момент в подготовке военнослужащих и сотрудников — это методика проведения занятий, — рассказал «Известиям» начальник Главного управления подготовки войск (сил) Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин. — Офицер — руководитель занятия — должен работать творчески. Нужно так организовать учебный процесс, чтобы обучаемым было интересно. Только тогда учеба принесет результат и время не будет потрачено зря.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что введение единых стандартов в области фундаментальных военных знаний — вещь, обязательная для всех. Касается это прежде всего изучения систем вооружения, оказания первой медицинской помощи, связи и инженерной техники.

— Опыт последних военных конфликтов показывает, что нормативы даже в таких вопросах, как оказание первой медпомощи или эвакуация раненого, у отдельных подразделений были различными, — рассказывает эксперт. — Часто это приводило к печальным последствиям. Были случаи, когда профессионалы из спецструктур, оказавшись в ситуации, где надо применить обычное вооружение, просто не знали, как им пользоваться. Так что выработка единых стандартов подготовки для подразделений Росгвардии — вещь, бесспорно, необходимая. Независимо от того, чем эти люди будут заниматься впоследствии.

Указ о создании войск Росгвардии был подписан президентом в апреле 2016 года. К концу прошлого года командование новой структуры отчиталось о выполнении первого из трех этапов — наборе личного состава. В состав новой силовой структуры практически в полном составе вошли подразделения внутренних войск, ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны, подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД.



Второй этап предусматривает уточнение объема и порядка выполнения боевых задач, а также корректировку нормативно-правовой базы. Его завершение намечено на август этого года. Третий этап намечен на начало 2018 года. С этого момента войска, органы и подразделения, вошедшие в Росгвардию, должны приступить к выполнению боевых задач в рамках единого плана подготовки.

