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В Воронежской области шофер автобуса высадил ребенка в 64 км от дома

Родители девочки написали заявление в полицию

Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Воронежской области, из-за которого заболел ребенок. В новогодние каникулы, 8 января, водитель рейсового автобуса Воронеж - Кантемировка в мороз высадил 14-летнюю девочку за 64 км от Богучара, куда она направлялась. Родителям пришлось самим забирать оттуда дочь, которая из-за долгого нахождения на холоде простудилась.

В Воронеже девочка гостила у родственников, которые купили ей билет до Богучара и посадили на автобус. Однако водитель и его напарник в пути решили сократить маршрут, объяснив это тем, что в Богучар нужно только двум пассажирам. В итоге ребенок остался морозным зимним вечером один возле здания закрывшегося автовокзала в Кантемировке, сообщает РИА «Воронеж». Девочка заплакала и позвонила родителям, которые сами приехали и забрали ее домой.

Отец школьницы написал заявление в полицию, проводится проверка. Директор Кантемировской автостанции отказался комментировать этот инцидент.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Воронежской области шофер автобуса высадил ребенка в 64 км от дома

Родители девочки написали заявление в полицию

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