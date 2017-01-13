Озеров: сенаторы посетят базы ВС РФ за рубежом, в том числе Сирию

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров сообщил, что делегация комитета намерена в рамках весенней сессии посетить российские военные базы за рубежом, в том числе Сирию.

Он уточнил, что парламентарии планируют нанести визиты на базы Вооруженных сил РФ в Абхазии, Южной Осетии, Армении, Таджикистане.

Кроме того, по словам Озерова, делегация собирается посетить Иран 5–7 марта.

Ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что ведомство «занимается работой» по возвращению российских военных баз на Кубу и во Вьетнам.



Позже источник в МИД РФ сообщил, что переговоры с Кубой об этом не ведутся.

«Новые базы мы открывать не будем, но для нашего флота требуются пункты захода», — сказал он отметив, что у России нет своего пункта на Кубе, но есть порт.

