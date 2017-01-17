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Новый трансформер поборется за госзаказ

Самолет, разработанный ЦАГИ, станет конкурентом Ил-112В

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ — входит в НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского») представил концепцию легкого транспортного самолета-трансформера. Без изменения типовой конструкции он одновременно может быть и пассажирским, и транспортным. Новая разработка сменит «рабочих лошадок» Воздушно-космических сил России — военно-транспортные самолеты Ан-26. В ближайшее время военные намерены списать не менее ста «антоновых» и полностью обновить авиапарк легких транспортников.

Продувка модели легкого транспортника, в ходе которой изучается сочетание геометрической и конструктивной схем летательного аппарата, прошла в конце прошлого года.

— Работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения, — сказал «Известиям» главный конструктор проекта по созданию легкого конвертируемого самолета Владимир Черноусов. Он подчеркнул, что предложенная сотрудниками ЦАГИ концепция призвана в минимальные сроки обеспечить российскую авиацию новым турбовинтовым самолетом для грузопассажирских перевозок на местных и региональных линиях.

Новую машину позиционируют не только как «сменщика» Ан-26, но и как прямого конкурента сразу двух самолетов ОАО «Авиационный комплекс С.В. Ильюшина». Речь о легком военно-транспортном самолете Ил-112В и пассажирском Ил-114. Как сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), первый Ил-112В поднимут в воздух уже в 2018 году. Его серийным производством займется Воронежский авиационный завод.

Так же как и концепт ЦАГИ, Ил-112В рассчитан на перевозку как военнослужащих в полной боевой экипировке, так и различных видов вооружений и военной техники. Ил-112В может автоматически заходить на посадку на аэродромы, оборудованные по стандартам ICAO. Но может также садиться в ручном режиме на необорудованные радиотехническими системами грунтовые площадки.

На Ил-112В, как и на конкуренте, установлены два новейших российских турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ. Самолет развивает скорость 500 км/ч. При остальных сходствах с разработкой ЦАГИ 112-й будет иметь дальность полета с полезной нагрузкой весом 3,5 т в 2400 км, что практически сопоставимо с конкурентом.

Эксперт в области вооружений Антон Лавров рассказал «Известиям», что существование двух практически похожих проектов говорит о высокой востребованности подобной техники.

— При министре обороны Анатолии Сердюкове проблему планировали решить путем закупки украинских Ан-140, — рассказывает «Известиям» Лавров. — Сегодня мы видим, что сотрудничество с Киевом в этом плане невозможно и можно рассчитывать исключительно на собственные силы. То, что в стране пытаются параллельно вести сразу два проекта легких военно-транспортных машин, говорит не столько о здоровой конкуренции, сколько об ожидании закупок больших партий подобной техники. Это еще и возможности оттянуть часть контрактов на себя.

В то же время в Объединенной авиастроительной корпорации «Известиям» рассказали, что ничего не знают о работе ЦАГИ, и не скрыли своего удивления.

— Двух самолетов в этом классе быть не может — так что продувать какого-то конкурента в то время, как мы уже в этом году планируем поднять Ил-112В в воздух, как-то странно, —пояснили «Известиям» в ОАК. — Ни ОАО «Ил», ни Минобороны как основной заказчик Ил-112В не заказывали ЦАГИ подобных работ. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности никому не нужных исследований, проводимых институтом за государственный счет.

Справка «Известий»

Самолет-трансформер ЦАГИ имеет классическую аэродинамическую схему: цельнометаллический свободнонесущий двухмоторный моноплан с высоко расположенным крылом. Однокилевое вертикальное оперение с форкилем и двумя подфюзеляжными гребнями. Как и предшественник, трансформер ЦАГИ способен взлетать и садиться на необорудованные грунтовые аэродромы. Но самое главное — всего за несколько часов может превращаться из пассажирского в транспортный самолет. Он может перевезти 50 человек или 6 т груза на расстояние до 1,5 тыс. км.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Новый трансформер поборется за госзаказ

Новый трансформер поборется за госзаказСамолет, разработанный ЦАГИ, станет конкурентом Ил-112В

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