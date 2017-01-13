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Чиновница брянской соцзащиты получила 2,5 года тюрьмы

Ее обвинили в хищении более 1,5 млн рублей

В Брянске вынесен приговор бывшей сотруднице районного отдела соцзащиты.  

Елену Кузьминову обвинили в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Речь идет о периоде ее работы на госдолжности с 2013 по 2015 год.

В частности, следствие установило, что Кузьминова с тремя сотрудниками соцзащиты вносила недостоверные данные  в систему адресной социальной помощи. Затем деньги переводились на расчетный счет подставного лица.

Таким образом, им удалось похитить 1,6 млн рублей, выделенных из областного бюджета на поддержку населения.

Во время расследования дела чиновница сотрудничала со следствием.

Пока приговор вынесен только Кузьминовой, остальные члены преступной группы предстанут перед судом в ближайшее время.

Им грозит до 10 лет заключения, сообщает интернет-газета «Брянские новости»

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Чиновница брянской соцзащиты получила 2,5 года тюрьмы

Ее обвинили в хищении более 1,5 млн рублей

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