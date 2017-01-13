Власти Татарстана намерены отбирать детей у родителей-должников по ЖКХ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что власти Татарстана намерены забирать детей из семей — должников по услугам ЖКХ.

«Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные услуги, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом надо еженедельно посылать во все органы опеки и попечительства», — рассказала Кузнецова, передает ТАСС.

Омбудсмен выразила свое возмущение по этому поводу, назвав подобные действия местных властей недопустимыми.

«То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо. Вот об этом поручение [президента]», — подчеркнула Кузнецова, напомнив о поручении Владимира Путина проанализировать практику необоснованного изъятия детей из семей.

