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Власти Татарстана намерены отбирать детей у родителей-должников по ЖКХ

Свое возмущение выразила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что власти Татарстана намерены забирать детей из семей — должников по услугам ЖКХ.

«Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные услуги, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом надо еженедельно посылать во все органы опеки и попечительства», — рассказала Кузнецова, передает ТАСС.

Омбудсмен выразила свое возмущение по этому поводу, назвав подобные действия местных властей недопустимыми.

«То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо. Вот об этом поручение [президента]», — подчеркнула Кузнецова, напомнив о поручении Владимира Путина проанализировать практику необоснованного изъятия детей из семей.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Власти Татарстана намерены отбирать детей у родителей-должников по ЖКХ

Свое возмущение выразила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

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Анна Кузнецова

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