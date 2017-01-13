Москвич получил счет за парковку в Шереметьево на 3,38 млн рублей

Автомобилист Андрей Виллевальд, проведший на парковке в аэропорту Шереметьево 45 минут, получил в автомате при выезде счет на 3,38 млн рублей. Парковочный аппарат посчитал, что мужчина провел на парковке 17 лет. Об этом автолюбитель написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



По словам мужчины, когда он попытался выехать с парковки аэропорта накануне вечером в 18.45, паркомат показал ему другое время и дату, сообщает сайт НТВ.ru.



Фото: официальная страница «ВКонтакте» Андрея Виллевальдта

По словам начальника пресс-службы аэропорта Шереметьево Романа Гениса, считывающее устройство дало сбой при длительных неблагоприятных метеоусловиях (осадки, влажность, перепады температур). «В кратчайшие сроки неисправность была устранена», – цитирует РЕН ТВ Гениса. В результате водитель заплатил за парковку 200 рублей.