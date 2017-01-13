Пьяного дебошира из Подмосковья сняли с рейса в аэропорту Анапы

С самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполняющего рейс из Анапы в Москву, сняли пассажира с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом заявили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

Командир воздушного судна настоял, чтобы 39-летнему дебоширу из Подмосковья отказали в перелете без возврата денежных средств на билет.

Сотрудники полиции задержали мужчину и проводили в дежурную часть. По результатам медицинского освидетельствования, он действительно оказался пьян. Его привлекут к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сумма штрафа составит 500 рублей, сообщает телеканал «360».