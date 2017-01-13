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На Валдае устраивают полумарафон Ice Valdaice

Его трасса пройдет по Валдайскому озеру мимо острова, на котором стоит Иверский монастырь

В Новгородской области 25 февраля состоится полумарафон Ice Valdaice. Его дистанция составит 21 км.

Трасса пройдет по знаменитой Валдайской лыжне, Валдайскому озеру, мимо островов, где находится Иверский монастырь, а также по городу Валдай.

Впрочем, как предупреждают организаторы забега, маршрут может быть изменен из-за погодных условий.

К участию допускаются мужчины и женщины старше 18 лет, у которых есть соответствующая физическая подготовка, медицинский допуск и спортивная страховка.

Организаторы установили контрольное время прохождения дистанции — 3 часа.

Как сообщает сайт Новгород.ру, пока 18 человек заявили о своем намерении принять участие в забеге. В основном это туристы из Санкт-Петербурга.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

На Валдае устраивают полумарафон Ice Valdaice

Его трасса пройдет по Валдайскому озеру мимо острова, на котором стоит Иверский монастырь

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