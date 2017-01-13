На Валдае устраивают полумарафон Ice Valdaice

Его трасса пройдет по Валдайскому озеру мимо острова, на котором стоит Иверский монастырь
В Новгородской области 25 февраля состоится полумарафон Ice Valdaice. Его дистанция составит 21 км.
Трасса пройдет по знаменитой Валдайской лыжне, Валдайскому озеру, мимо островов, где находится Иверский монастырь, а также по городу Валдай.
Впрочем, как предупреждают организаторы забега, маршрут может быть изменен из-за погодных условий.
К участию допускаются мужчины и женщины старше 18 лет, у которых есть соответствующая физическая подготовка, медицинский допуск и спортивная страховка.
Организаторы установили контрольное время прохождения дистанции — 3 часа.
Как сообщает сайт Новгород.ру, пока 18 человек заявили о своем намерении принять участие в забеге. В основном это туристы из Санкт-Петербурга.