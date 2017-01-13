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Мешков рассказал о сложностях поиска нового посла России в Турции

По словам замглавы МИД РФ, пост не может долго оставаться незанятым

Должность посла России в Турции не может долго оставаться незанятой, однако быстро найти подходящую кандидатуру непросто. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков.

«После столь неожиданной и трагической гибели Андрея Геннадьевича Карлова с ходу найти адекватную кандидатуру непросто. Хотя, конечно, должность посла в таком «живом» регионе и в такой важной для нас стране, как Турция, долгий период оставаться незанятой не может», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат также отметил, что определенные шаги по обеспечению безопасности российских загранучреждений , «причем серьезные», уже были предприняты властями Турции.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Центре современного искусства. Его убийца, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, выстрелил в спину дипломата 11 раз.

Преступник был нейтрализован турецким спецназом. Россия квалифицировала произошедшее как теракт. Анкара и Москва ведут совместное расследование преступления.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Мешков рассказал о сложностях поиска нового посла России в Турции

По словам замглавы МИД РФ, пост не может долго оставаться незанятым

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