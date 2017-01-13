Охотничьи клубы незаконно ограничивают доступ в крымские леса

В Крыму охотничьи клубы незаконно запрещают туристам посещать леса. Организации выставляют предупреждающие вывески по периметру территории, которая не является их частной собственностью.

Как передает ИА «Крыминформ», такие факты зафиксированы в Пионерском и Партизанском лесничествах, часть угодий которых передана в аренду на 25 лет ООО «Добровская долина». Туристов пугают скрытым видеонаблюдением, при этом сроки охоты не указываются.

В 2014 году пять частных охотничьих клубов Крыма получили в пользование около 100 тыс. га. По мнению юриста Евгения Поташева, такие клубы не имеют права запрещать туристам посещать арендуемую территорию. Любой человек может находиться в лесу без каких-либо бумажек, ловить там рыбу, собирать грибы и ягоды. Но при этом посетитель должен быть без оружия, орудий охоты, охотничьих собак, говорится в материале «Крымской газеты».