Погибшая солистка «Лицея» собиралась развестись и переехать в Москву

Экс-солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова, которую обнаружили мертвой в ее квартире во Владивостоке, собиралась развестись с супругом и переехать в Москву.

О смерти 33-летней женщины сообщил певец Прохор Шаляпин, который познакомился с Роштаковой в 1999 году. Он рассказал журналистам, что у певицы не было тяжелых болезней и она собиралась перебраться в столицу.

Шаляпин не исключил версию насильственной смерти певицы, передает «Федеральное агентство новостей». Он рассказал, что незадолго до гибели Роштакова собиралась разводиться с мужем, ради которого ранее и переехала во Владивосток. Шаляпин добавил, что женщина уже собрала свои вещи для переезда в Москву.

По предварительным данным, причиной смерти певицы стал несчастный случай: в ванной ей упала на голову полка. Полиция Владивостока подтвердила гибель Роштаковой.