Медведев пообещал журналистам «клики» и «лайки» от правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал российским журналистам «клики» и «лайки» за их работу со стороны власти.



Об этом глава кабмина заявил в ходе церемонии вручения премии российского правительства 2016 года в области СМИ.

«Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только «клики», но и «лайки» со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит», — сказал Медведев, отметив, что правительство осознает ответственность перед прессой.



«Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — пошутил премьер, подчеркнув, что в России самые длинные новогодние праздники, которые сегодня, «слава Богу, для страны и для людей наконец завершаются».



В завершении церемонии Медведев поздравил всех журналистов с Днем российской печати.



Премии правительства РФ в области СМИ присуждаются российским журналистам, а также представителям иностранной прессы, которые печатаются на русском языке, ежегодно. Вознаграждение вручается сотрудникам прессы, которые добились значительных творческих и профессиональных достижений.



В этом году премия была вручена 12 номинантам.