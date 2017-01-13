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Медведев пообещал журналистам «клики» и «лайки» от правительства

В День российской печати состоялась церемония вручения премии российского правительства в области СМИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал российским журналистам «клики» и «лайки» за их работу со стороны власти.

Об этом глава кабмина заявил в ходе церемонии вручения премии российского правительства 2016 года в области СМИ.

«Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только «клики», но и «лайки» со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит», — сказал Медведев, отметив, что правительство осознает ответственность перед прессой.

«Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — пошутил премьер, подчеркнув, что в России самые длинные новогодние праздники, которые сегодня, «слава Богу, для страны и для людей наконец завершаются».

В завершении церемонии Медведев поздравил всех журналистов с Днем российской печати.

Премии правительства РФ в области СМИ присуждаются российским журналистам, а также представителям иностранной прессы, которые печатаются на русском языке, ежегодно. Вознаграждение вручается сотрудникам прессы, которые добились значительных творческих и профессиональных достижений.

В этом году премия была вручена 12 номинантам.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Медведев пообещал журналистам «клики» и «лайки» от правительства

В День российской печати состоялась церемония вручения премии российского правительства в области СМИ

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