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Капремонт эскалаторов начнется на 4 станциях метро в 2017 году

Обновление ждет «Смоленскую», «Спортивную», «Рижскую» и «Новослободскую»

На четырех станциях столичной подземки начнут капитальный ремонт эскалаторов в 2017 году. Две из них будут закрыты для входа и выхода пассажиров полностью. Об этом сообщил первый заместитель начальника дирекции инфраструктуры московского метрополитена Роман Цуканов.

От уточнил, что Ремонт запланирован на станциях «Новослободская», «Рижская»,  «Спортивная» и «Смоленская». Проектирование по ним уже завершено, ремонтные работы начнутся уже в 2017 году.

На время ремонтных работ будут закрыты станции «Рижская» и «Смоленская». На станции «Спортивная» будет функционировать второй вестибюль, а выйти или попасть на станцию «Новослободская» можно будет через «Менделеевскую».

Цуканов также отметил, что запланированные ремонтные работы по замене эскалаторов на станции «Киевская» - каскад между Кольцевой и радиальной линиями - в этом году не начнутся, сообщает РИАМО.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Капремонт эскалаторов начнется на 4 станциях метро в 2017 году

Обновление ждет «Смоленскую», «Спортивную», «Рижскую» и «Новослободскую»

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