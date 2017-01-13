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Эрдоган: Турция не выведет войска с Кипра

Лидер страны заявил о невозможности принятия мер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности вывода турецких войск с Кипра.

«Северный Кипр в переговорах демонстрирует искреннюю позицию. Греция не должна ожидать решения проблемы острова без Турции как страны-гаранта. Турция останется на Кипре. Даже речи не может идти о том, чтобы турецкие военные покинули Кипр», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Накануне в Женеве прошла конференция по кипрскому урегулированию. В форуме приняли участие главы МИД Греции, Турции и Великобритании. Позже ООН распространила заявление, согласно которому, участники переговоров договорились о продолжении дискуссии. Цель переговоров — конец разделения острова по национальному признаку.

Кипр разделен с 1974 года после вторжения Турции, которое было спровоцировано государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Эрдоган: Турция не выведет войска с Кипра

Лидер страны заявил о невозможности принятия мер

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