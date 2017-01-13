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Минздрав выделил 28 спиртосодержащих лекарств для продажи по рецептам

Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова

Рецепты могут ввести на 28 спиртосодержащих лекарств, определенных Минздравом. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, в министерстве рассматривался вопрос о продаже некоторых настоек, которые сейчас находятся в свободной продаже, по рецептам. Работа велась по всем 85 регионам страны для выяснения наличия там проблем со злоупотреблением этими настойками. Таким образом, в «группу риска», по данным Минздрава, оказались 28 препаратов, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на ТАСС.

Поводом для разбирательства послужило массовое отравление людей концентратом для ванн «Боярышник», которое произошло в Иркутске перед Новым годом. По последним данным, 77 человек из 123 госпитализированных погибли. В больницах остаются еще трое пострадавших.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Минздрав выделил 28 спиртосодержащих лекарств для продажи по рецептам

Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова

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