Минздрав выделил 28 спиртосодержащих лекарств для продажи по рецептам

Рецепты могут ввести на 28 спиртосодержащих лекарств, определенных Минздравом. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, в министерстве рассматривался вопрос о продаже некоторых настоек, которые сейчас находятся в свободной продаже, по рецептам. Работа велась по всем 85 регионам страны для выяснения наличия там проблем со злоупотреблением этими настойками. Таким образом, в «группу риска», по данным Минздрава, оказались 28 препаратов, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на ТАСС.

Поводом для разбирательства послужило массовое отравление людей концентратом для ванн «Боярышник», которое произошло в Иркутске перед Новым годом. По последним данным, 77 человек из 123 госпитализированных погибли. В больницах остаются еще трое пострадавших.