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По набережной Саратова катается бетонный шар

Жители города задаются вопросом: как часть конструкции с пешеходной зоны оказалась на соседней улице?

Необычное явление зафиксировали на видео жители Саратова. По набережной Космонавтов катался бетонный шар. Ролик уже появился в сети.

Автор видео Андрей Абрамов прокомментировал ситуацию коротко: «Это новый рекорд».

Он напомнил о том, что подобное не раз происходило с элементами архитектурных композиций, установленных вдоль пешеходной зоны.

В частности, в конце декабря прошлого года арт-объект в виде шара скатывался с постамента, но не преодолевал такую длинную дистанцию, как нынче.

Как уточняет агентство «Взгляд-инфо», оба раза арт-объекты, скатываясь с постаментов, не травмировали прохожих.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

По набережной Саратова катается бетонный шар

Жители города задаются вопросом: как часть конструкции с пешеходной зоны оказалась на соседней улице?

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