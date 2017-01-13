По набережной Саратова катается бетонный шар

Жители города задаются вопросом: как часть конструкции с пешеходной зоны оказалась на соседней улице?
Необычное явление зафиксировали на видео жители Саратова. По набережной Космонавтов катался бетонный шар. Ролик уже появился в сети.
Автор видео Андрей Абрамов прокомментировал ситуацию коротко: «Это новый рекорд».
Он напомнил о том, что подобное не раз происходило с элементами архитектурных композиций, установленных вдоль пешеходной зоны.
В частности, в конце декабря прошлого года арт-объект в виде шара скатывался с постамента, но не преодолевал такую длинную дистанцию, как нынче.
Как уточняет агентство «Взгляд-инфо», оба раза арт-объекты, скатываясь с постаментов, не травмировали прохожих.