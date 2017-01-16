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Власти Татарстана вступились за свой банк

Для спасения Татфондбанка впервые может быть применен «кипрский» сценарий

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Правительство Республики Татарстан в переговорах с ЦБ и кредиторами крупнейшего регионального банка — Татфондбанка — настаивает на спасении кредитной организации, заявил «Известиям» министр экономики республики Артем Здунов. Этот банк рискует потерять лицензию из-за масштабного вывода средств клиентами. Впервые на российском рынке для спасения банка может быть применен механизм bail-in, при котором средства крупнейших вкладчиков включаются в капитал.

Занимающий 42-е место по объему активов Татфондбанк приостановил работу в середине декабря прошлого года после оттока депозитов на фоне негативных новостей о связи банка с проблемным «Пересветом». Тогда за две недели татарский банк потерял более 10 млрд рублей. Для властей Татарстана спасение банка — вопрос репутации. В правительстве республики рассчитывают на то, что кредиторы все-таки пойдут навстречу властям и ЦБ и согласятся на списание части средств для пополнения капитала банка. В этом случае ЦБ может принять решение о санации Татфондбанка вместо отзыва лицензии.

— Идет большая работа, чтобы банк был санирован. По самой технологии — как только она будет известна, мы сообщим. В зависимости от выбранного способа будет определена сумма спасения, — рассказал «Известиям» Артем Здунов. — О сроках говорить пока рано, пока там (в банке. — «Известия») работает временная администрация, она проводит обследование финансового состояния. Когда закончит, тогда всё станет понятно.

Для спасения Татфондбанка может быть применен bail-in, сообщил в кулуарах Гайдаровского форума президент республики Рустам Минниханов. Механизм предполагает, что средства кредиторов банка будут конвертированы в капитал.

— Есть компании, которые держат там депозиты. С ними ведем переговоры, пытаясь убедить капитализировать свои депозиты, если появится санатор. Но пока решение не принято, всё будет зависеть от того, какое решение примет ЦБ, — сказал глава республики, не уточнив, о каком объеме средств может идти речь.

Татфондбанк может стать первой кредитной организацией, спасение которой будет проводиться не за счет государственных денег (Агентства по страхованию вкладов и ЦБ), а за счет средств кредиторов. По задумке Центробанка, это могут быть клиенты, которые хранили на своих счетах более 100 млн рублей на декабрь 2016 года. По имеющейся у «Известий» информации, регулятор настаивает именно на такой схеме.

В Центробанке свои намерения в отношении Татфондбанка не комментируют.

Заплатить за спасение Татфондбанка придется его главному акционеру — правительству республики. Власти Татарстана контролируют более 50% капитала Татфондбанка, остальная часть принадлежит физическим и юридическим лицам региона.

— Статус банка предполагает доступ к административным ресурсам и высокие репутационные риски для руководства региона в случае признания Татфондбанка неплатежеспособным и отзыва у него лицензии. Вероятно, руководство Татарстана будет стремиться найти ресурсы для финансового оздоровления банка, — рассуждает главный аналитик аналитического управления Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Сложившаяся с банком ситуация — это результат накопившихся проблем как в кредитной политике, так и стратегического развития, считает риск-менеджер Киви банка Рамиль Шарапов.

— По самым скромным подсчетам проблемные активы составляют не менее 60% от совокупных активов банковской группы Татфондбанка, включая Тимер Банк и банк «Советский», — оценивает аналитик. — Сумма реальных активов составляет не более 150 млрд рублей, в зависимости от того, как будут оценены земли и недвижимость, которая находится в залоге у банка по проблемным кредитам.

Вопросы также вызывает портфель ценных бумаг, который, вероятно, представлен бумагами других кредитных организаций, в частности банка «Пересвет».

— Речь идет о сумме вложений не менее 5 млрд рублей, — уточнил Рамиль Шарапов. — Таким образом, на спасение группы Татфондбанка нужно как минимум 130 млрд рублей. Но сразу такую сумму вряд ли сможет кто-либо предоставить, даже ЦБ. Поэтому необходимо комплексное участие всех заинтересованных лиц — как акционеров, так и крупных клиентов. Без процедуры bail-in, скорее всего, не обойтись.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Власти Татарстана вступились за свой банк

Власти Татарстана вступились за свой банкДля спасения Татфондбанка впервые может быть применен «кипрский» сценарий

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