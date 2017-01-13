ФСБ задержала 19-летнего вербовщика ИГ на Кубани

Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего вербовщика ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по региону.

«В результате осуществленных Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю оперативно-разыскных мероприятий задержан один из жителей Краснодарского края, 1998 года рождения, который администрировал в социальной сети «ВКонтакте» группу террористической направленности, пропагандировал и оправдывал терроризм, занимался вербовкой», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что молодой человек занимался пропагандой и оправданием деятельности таких запрещенных группировок как «Имарат Кавказ» и ИГ.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Также стало известно, что в Чечне полицейские нейтрализовали группу вербовщиков ИГ, несколько подозреваемых были задержаны.