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Байден перенес дату визита на Украину на один день

О причинах такого решения не сообщается

Визит вице-президента США Джо Байдена на Украину перенесен с 15 на 16 января, сообщает в пятницу агентство «Украинские новости».

«Визит Байдена в Киев перенесен на понедельник», — цитирует агентство представителя МИД Украины.

Байден планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, пишет «Русская планета».

Ранее сообщалось, что перед своей отставкой вице-президент США намерен посетить Швейцарию и Украину. Встреча Байдена с Петром Порошенко была запланирована на 15 января.

О причинах переноса визита не сообщается.

Полномочия Джо Байдена завершаются 20 января. Новым вице-президентом США станет Майкл Пенс.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Байден перенес дату визита на Украину на один день

О причинах такого решения не сообщается

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