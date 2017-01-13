Норвежский биатлонист Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни

По этой причине олимпийский чемпион не может тренироваться
Олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе страдает от неизвестного заболевания дыхательных путей. Об этом заявил его брат Йоханнес Бе. Он добавил, что врачи не могут поставить ему точный диагноз.
Из-за проблем со здоровьем Тарьей пропустил несколько этапов Кубка мира текущего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на NRK. Ранее появилась информация, что норвежец будет участвовать в спринтерской гонке в немецком Рупольдинге.
Бе-младший также отметил, что Тарьей находится не в лучшем состоянии и не посещает тренировки, поскольку при попытке приступить к занятиям происходит рецидив болезни.
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