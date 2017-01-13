«Беспартийная Россия» получила регистрацию в Минюсте

23 декабря в России стало на одну политическую партию больше: регистрацию получила «Беспартийная Россия».



Как информирует пресс-служба Минюста РФ, число зарегистрированных в России партий теперь составляет 77.



Председатель «Беспартийной России» Александр Сафошин сообщил, что учредительный съезд партии прошел еще в 2013 году, но до сих пор зарегистрировать ее не удавалось.

Он отметил, что политическое объединение планирует участвовать в выборах.

На сайте «Беспартийной России отмечается, что организация создана «в целях участия беспартийных граждан РФ в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли».



Теперь у нее есть полгода, чтобы зарегистрировать отделения минимум в половине регионов России.

