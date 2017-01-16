Промышленность вырастет на химии

Вызывавшее год назад тревогу экспертов промышленное производство в России уверенно выходит на траекторию роста. В 2017 году точками роста станут химическая и текстильная промышленность, а также машиностроение. В Минпромторге считают, что рост производства по итогам года может составить 2% — это вдвое выше прогноза Минэкономразвития.

В последние два года спрос на промышленную продукцию на внутреннем рынке снижался, и это логично вело к падению объемов ее выпуска. В этом году Минпромторг ожидает восстановительного роста по большинству отраслей, сообщил «Известиям» заместитель главы ведомства Василий Осьмаков. По его словам, в целом рост промышленности может достичь 2%. Это более оптимистичный прогноз в сравнении с оценкой Минэкономразвития, где говорят об 1,1% роста промпроизводства.

— В 2017 году мы ожидаем не только продолжения, но и ускорения роста, — говорит замминистра. — При отсутствии внешних шоков можно рассчитывать на продолжение роста в промышленности. Темпы роста промпроизводства в 2017 году могут составить порядка 1,6–2%. Достижение отметки в 2% представляется вполне реальным.

После спада на 3,4% в 2015 году российская промышленность могла показать рост на 1% в 2016-м, оценивают в Минэкономразвития. Наибольший вклад в рост вносит, как и прежде, добыча полезных ископаемых.

Самыми успешными в 2017 году будут, как ожидается, химическая и текстильная промышленность.

— Наиболее значительными темпами — не менее 4% — будут расти химическое и текстильное производство. В последние годы в химическую отрасль вкладывалось большое количество инвестиций, активно вводились в эксплуатацию новые производственные площадки. В этой сфере успешно реализуется политика импортозамещения, — пояснил Василий Осьмаков.

Что касается российского текстильного производства, то после ослабления рубля российская продукция легкой промышленности получила дополнительные конкурентные преимущества. Здесь также сыграл свою роль эффект импортозамещения, так как падение импорта открыло новые возможности для отечественных производителей.

По оценке Василия Осьмакова, в 2017 году ожидается интенсивный рост в тех секторах, где восстанавливается потребительский и инвестиционный спрос. Это, например, производство транспортных средств, стройматериалов, товаров длительного пользования.

Рассчитывают в Минпромторге и на машиностроение. Впрочем, успех по этому направлению будет зависеть от того, смогут ли компании сектора воспользоваться ситуацией по освоению внутреннего рынка и наращиванию экспорта.

— Уже в 2016 году было много довольно успешных примеров в этом направлении. Так, экспорт радионавигационной аппаратуры подскочил в три раза, почти вдвое вырос экспорт стиральных машин, в 1,7 раза — буксиров, в 1,5 раза — экспорт ряда измерительных приборов, в 1,8 раза — автоприцепов, — отметил замминистра.

Также Минпромторг рассчитывает на продолжение роста производства в сельхозмашиностроении и пищевом машиностроении, поскольку эти отрасли предъявляют значительный спрос.

— Рассчитываем в первую очередь на привлечение инвесторов в сектор машиностроения с учетом того, что есть большая потребность замещения нефтегазового машиностроительного оборудования, — заявил «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров. — Поэтому эти сектора будут активно в этом году развиваться. И с учетом принятого недавно решения мы хотим отдельно воссоздать, по сути, новую отрасль — пищевое машиностроение. Сегодня зависимость от импортного оборудования в этом направлении более 80%. Поэтому мы приглашаем инвесторов в этот сектор.

Заведующий лабораторией конъюнктурных вопросов Института экономической политики Гайдара Сергей Цухло констатирует, что выход российской промышленности на траекторию роста уже очевиден.

— Российские предприятия промышленности в январе настроены оптимистично, рост промышленности в этом году будет, но он будет небольшим, — считает Сергей Цухло. — Все данные свидетельствуют об этом. Будет рост 1,1%, как осторожно прогнозирует МЭР, или 2%, как рассчитывает Минпромторг, пока говорить рано, но тенденция на выход из спада налицо.