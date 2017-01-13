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В Мурманске благополучно завершилась история с обмороженным сурикатом

Тимона, найденного в сугробе, удалось спасти

Ветеринарам удалось спасти жизнь суриката по кличке Тимон, которого хозяева выбросили на мороз в Мурманске.

Теперь у Тимона новая хозяйка — это инспектор экологического контроля Светлана Черепанова.

Как напоминает ИА FlashNord, в начале декабря прошлого года дворник нашел суриката в сугробе у здания регионального управления Роспотребнадзора.

Животное сразу же отвезли в ветлечебницу, у него оказались обморожены лапки. Врачи боролись за его жизнь до настоящего времени.

Теперь его придется периодически показывать специалистам до полного выздоровления.

Сурикаты — это представители семейства мангустовых. Они обитают на юге Африки, в пустыне Калахари.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Мурманске благополучно завершилась история с обмороженным сурикатом

Тимона, найденного в сугробе, удалось спасти

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