В Мурманске благополучно завершилась история с обмороженным сурикатом

Тимона, найденного в сугробе, удалось спасти
Ветеринарам удалось спасти жизнь суриката по кличке Тимон, которого хозяева выбросили на мороз в Мурманске.
Теперь у Тимона новая хозяйка — это инспектор экологического контроля Светлана Черепанова.
Как напоминает ИА FlashNord, в начале декабря прошлого года дворник нашел суриката в сугробе у здания регионального управления Роспотребнадзора.
Животное сразу же отвезли в ветлечебницу, у него оказались обморожены лапки. Врачи боролись за его жизнь до настоящего времени.
Теперь его придется периодически показывать специалистам до полного выздоровления.
Сурикаты — это представители семейства мангустовых. Они обитают на юге Африки, в пустыне Калахари.