В Мурманске благополучно завершилась история с обмороженным сурикатом

Ветеринарам удалось спасти жизнь суриката по кличке Тимон, которого хозяева выбросили на мороз в Мурманске.

Теперь у Тимона новая хозяйка — это инспектор экологического контроля Светлана Черепанова.

Как напоминает ИА FlashNord, в начале декабря прошлого года дворник нашел суриката в сугробе у здания регионального управления Роспотребнадзора.



Животное сразу же отвезли в ветлечебницу, у него оказались обморожены лапки. Врачи боролись за его жизнь до настоящего времени.

Теперь его придется периодически показывать специалистам до полного выздоровления.

Сурикаты — это представители семейства мангустовых. Они обитают на юге Африки, в пустыне Калахари.