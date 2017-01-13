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Один человек погиб под завалами обвалившегося в Стамбуле дома. Видео

По меньшей мере пятеро пострадали в результате обрушения

Один человек погиб и по меньшей мере пятеро пострадали в результате обрушения многоквартирного шестиэтажного жилого дома в Стамбуле. Об этом сообщает сообщает местный телеканал NTV.

Инцидент произошел в европейской части города в районе Зейтинбурну. На месте работают городские службы. 

Дом был аварийный. Год назад его расселили из-за ветхого состояния и готовили к сносу.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места обрушения здания, на котором видно, как многие люди стоят в растерянности, звонят по телефону. Мужчина проносит пострадавшего, похоже, что это ребенок.

В шестиэтажном доме было 56 квартир. В доме незаконно проживали беженцы. 

Погибший и пострадавшие были случайными прохожими. Их задело падающими кусками бетона и арматуры, передает ТАСС.

На месте происшествия работают медики и аварийные службы. Идет разбор завалов.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Один человек погиб под завалами обвалившегося в Стамбуле дома. Видео

По меньшей мере пятеро пострадали в результате обрушения

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