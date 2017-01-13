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Архангельская епархия опровергла участие в «сектантском» форуме

Представители Церкви заявили, что Message 2017 организовала секта неохаризматов

Представители РПЦ в Архангельске заявили, что они не будут участвовать в форуме Message 2017. По данным епархии, в СМИ появились недостоверные сообщения об этом.

Молодежный христианский форум проводится под девизом «Реализуй свой потенциал», передает News29.ru. На него приехали финалист отборочного тура «Евровидения» Миша Нокарашвили, писатель Виктор Судаков, лидер группы «Шарфы» Дмитрий Шлетгауэр. Организаторы обещают участникам новые знакомства, вдохновляющие выступления спикеров, мастер-классы.

Архангельская епархия заявила, что форум проводит печально известная секта неохаризматов «Новое поколение», лидер которой Сергей Латышев «не скрывает своей ненависти к исламу, на проповедях и выступлениях использует наркоманский жаргон, символы и образы сатанинского происхождения».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Архангельская епархия опровергла участие в «сектантском» форуме

Представители Церкви заявили, что Message 2017 организовала секта неохаризматов

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