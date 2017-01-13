Двух человек спасли при пожаре на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в пятницу днем в одной из квартир на шестом этаже 14-этажного дома номер 21 на Старобитцевской улице в Северном Бутово. По информации МЧС, площадь пожара составила около 20 кв. м.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей спасены два человека», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.



Пожар удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших не поступало.