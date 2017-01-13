Главную новогоднюю елку страны отправят на семена

Главная новогодняя елка страны отправится на семена. Как рассказала пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова, идея будет реализована при участии общественного экологического движения «Зеленый патруль Подмосковья».

Уточняется, что из семян шишек елки вырастят новые молодые побеги ели.

В 2016 году из главной новогодней красавицы России сделали порядка 300 штук хоккейных клюшек. В 2015 году из дерева сделали 250 скворечников, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «РИА Новости».

Огромное дерево, возраст которого более 100 лет, размах ветвей 15 м и диаметр ствола 70 см, привезли на Соборную площадь Кремля из Истринского района Подмосковья.