Россия зафиксировала три нарушения режима перемирия в Сирии

За последние сутки в Сирии зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировано три нарушения — два в провинции Хама и одно в Идлибе», — говорится в сообщении, которое приводит «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь, представители Турции заявили о 12 нарушениях, восемь из которых произошли в провинции Дамаск, два в Алеппо и одно в Дераа.

«В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что в четырех случаях огонь велся по формированиям террористической организации «Джебхат ан-Нусра», а восемь нарушений российской стороной не подтверждаются», — отметили в центре.