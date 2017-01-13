Умер бывший зять Елизаветы II лорд Сноудон

Скончался бывший муж сестры королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Маргарет Энтони Армстронг-Джонс, лорд Сноудон.

Знаменитый фотограф ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщили в Букингемском дворце.

Армстронг-Джонс сделал множество знаменитых фотопортретов королевы и членов монаршей семьи и других знаменитостей — около сотни из них хранятся в Национальной портретной галерее. Кроме того, он занимался документальными фотосериями.

Работы лорда Сноудона публиковали самые престижные журналы мира, а в 2001 году Национальная портретная галерея провела его ретроспективную выставку.

Энтони Армстронг-Джонс был женат на ныне покойной младшей сестре королевы Маргарет 18 лет. Их брак был омрачен многочисленными скандалами, которые серьезно подрывали репутацию королевской семьи.

Второй брак лорда Армстронга-Джонса также оказался неудачным — он распался после того, как в прессе появилась информация о том, что у лорда есть незаконнорожденный сын.

Дети лорда Сноудона и принцессы Маргарет виконт Дэвид Линли и леди Сара Шатто до сих пор близки с королевой Елизаветой II, которая приходится им тетей, и традиционно проводят с ней и ближайшими родственниками праздники.