Команда Трампа готовит телефонный разговор с Путиным

Команда Трампа приступила к подготовке телефонного разговора избранного президента США и президента России Владимира Путина, сообщил представитель переходной команды Шон Спайсер.

Ожидается, что беседа двух лидеров состоится после инаугурации Трампа, передает «Интерфакс».

По словам Спайсера, 28 декабря состоялся телефонный разговор между выдвинутым на пост советника президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Спайсер отметил, что разговор велся об организационных моментах телефонного разговора между Путиным и Трампом и о том, «как запланировать этот звонок».