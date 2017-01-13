Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Петербурга

Марат Оганесян будет находиться под стражей до 9 мая

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству СКР продлил до 9 мая срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну.

«Суд приходит к выводу, что Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, имеет реальную возможность покинуть РФ и скрыться от следствия. Ходатайство следствия соответствует УПК и подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей до 9 мая включительно», — сказала судья Олеся Буланая, чьи слова приводит ТАСС.

При этом защита бывшего вице-губернатора просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам Оганесян в ходе заседания пожаловался на проблемы со здоровьем.

Марата Оганесяна задержали в Москве 16 ноября, после чего этапировали в Санкт-Петербург. Бывшему чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Наказание за подобное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, он, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курировал строительство стадиона на Крестовском острове и через фирмы-однодневки вывел более 50 млн рублей, которые предназначались для установки видеотабло.

По данному уголовному делу проходят еще четыре человека, трое из которых пошли на сотрудничество со следствием.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Петербурга

Суд продлил арест бывшего вице-губернатора ПетербургаМарат Оганесян будет находиться под стражей до 9 мая

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке