Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Петербурга

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству СКР продлил до 9 мая срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну.

«Суд приходит к выводу, что Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, имеет реальную возможность покинуть РФ и скрыться от следствия. Ходатайство следствия соответствует УПК и подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей до 9 мая включительно», — сказала судья Олеся Буланая, чьи слова приводит ТАСС.



При этом защита бывшего вице-губернатора просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам Оганесян в ходе заседания пожаловался на проблемы со здоровьем.

Марата Оганесяна задержали в Москве 16 ноября, после чего этапировали в Санкт-Петербург. Бывшему чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Наказание за подобное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, он, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курировал строительство стадиона на Крестовском острове и через фирмы-однодневки вывел более 50 млн рублей, которые предназначались для установки видеотабло.

По данному уголовному делу проходят еще четыре человека, трое из которых пошли на сотрудничество со следствием.