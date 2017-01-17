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Физики снова отправились в «школы»

МФТИ создал шесть новых структурных объединений, которые позволят вузу конкурировать с ведущими международными университетами

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев рассказал корреспонденту «Известий» Марии Недюк, почему студенты-физики будут учиться в «школах», как удалось остановить «утечку мозгов» из России и по какой причине инновации и стартапы в стране находятся в зачаточном состоянии.

— Что за школы появились в Физтехе и для чего они нужны?

— Впервые идея создания физтех-школ возникла прошлой весной, когда нам нужно было подготовить новую программу развития университета и предоставить ее на Международный совет. В него входят ректоры и президенты вузов из первой мировой двадцатки. По примеру ведущих мировых университетов нам необходимо было создать новые «стратегические академические единицы» (САИ), которые мы и назвали школами. Для чего это нужно? Сейчас исследования становятся междисциплинарными, для их успешного проведения нужна большая интеграция между факультетами, обмен знаниями и опытом.

Второй момент — с помощью новых структур идет совершенствование управления университетом. У нас этот процесс вертикальный — основные полномочия у единого центра, ректората. На Западе гораздо больше власти передано структурным подразделениям. Если российские университеты хотят попадать в ведущие мировые рейтинги, необходимо учитывать этот тренд.

— Школы — это замена традиционным факультетам и кафедрам?

— Нет, кафедра по-прежнему остается основной ячейкой образовательного процесса, факультеты также сохраняются. Сейчас у нас их одиннадцать. Школы сформированы на базе этих факультетов (для каждой из шести школ объединились по два факультета соответственно, за исключением школы радиотехники и компьютерных технологий, созданной на базе одноименного факультета).

С точки зрения студента, физтех-школа — это некий «заборчик» вокруг его научных интересов. Мы стремимся к тому, чтобы будущий ученый мог реализовывать индивидуальную траекторию развития. В результате реорганизации у молодого человека появляется больше возможностей — перед ним открыто множество базовых кафедр и направлений подготовки. Чего в рамках одного факультета не было.

Кроме того, мы должны думать о финансовой стороне. У нас очень индивидуализированное обучение, что затратно. А зарплаты преподавателей невысокие — они рассчитываются исходя из количества студентов, а не качества их образования.

Поэтому если речь идет о потоковых лекциях по специальности, то лучше объединить группы, привлечь более знакового преподавателя и больше ему заплатить. Эту задачу мы и решаем в рамках школ. Объединив факультеты, мы улучшаем преподавательский состав и исключаем дублирование лекционных курсов. На разных кафедрах есть очень близкие предметы, так почему бы их не объединить?

— Появятся ли в физтех-школах возможности для научной деятельности?

— Да. У нас появились научные лаборатории, чего раньше не было, и мы приписали их к школам. Закупили новое научное оборудование, в том числе для междисциплинарных исследований. Раньше всего 5% студентов делали свои дипломы в Физтехе, остальные вели научную деятельность в сторонних организациях. Сейчас положение меняется.

В науке должны быть созданы такие условия, чтобы в университеты пришли энергичные молодые люди с новыми идеями и горящими глазами. А просто так они не придут — им нужны лаборатории, оборудование, материалы. Сегодня мы работаем над этим. Студент Физтеха за время обучения без малого три года проводит в лабораториях. Мы увеличили научные площади в десять раз. Сейчас в Долгопрудном строятся два новых исследовательских корпуса, которые будут полностью отданы под научную деятельность.

— Чтобы ученый был успешен, он обязательно должен публиковаться за рубежом. Это повышает его место в международных рейтингах. А дают ли им что-то публикации в отечественных научных изданиях?

— В первую очередь нужно, чтобы публикации в наших изданиях попадали в международные рейтинги. Сейчас большинство отечественных журналов переводятся на английский, что существенно облегчает эту задачу. Российские ученые активно интегрируются в международное поле. Наука не может быть чем-то изолированным.

У российских ученых очень хорошие показатели по цитируемости, есть много молодых лабораторий, у которых этот показатель обязательно вырастет со временем, — мы прыгаем через десятки ступенек. И наши западные коллеги только удивляются этому. Я сам не раз слышал, как они говорят: «Дашь волю этим русским, они весь мир перевернут».

— Как сейчас обстоят дела с проблемой, которая долгие годы была очень болезненной для отечественной науки, — «утечкой мозгов»?

— Это болезненный вопрос не только для России. Проблема существует во всем мире, за исключением, наверное, США, куда умы притекают. Когда я начинал как ректор, в конце 1990-х, ситуация была очень сложной — порядка 30% ребят уезжали за рубеж. Мы начали задумываться — что не так? Оказалось, что есть три основные причины.

Самая главная — отсутствие оборудования. Вот вы подготовили молодого ученого. Он выходит с массой идей, а возможности реализовать их нет. В результате он теряет квалификацию, а иногда и дальнейшую мотивацию.

Вторая проблема — жилье, потому что все хотят заводить семьи, чтобы дети были устроены в садик, а с этим были большие проблемы. Ну и на третьем месте — зарплата. Это при том, что ученые — люди весьма скромные в своих потребностях.

Постепенно мы стали решать все эти вопросы. Оборудование вообще стали закупать только для того, чтобы остановить процесс утечки кадров. Теперь нам есть где поселить ученых, зарплата стала более-менее приличной. В результате уезжать стало гораздо меньше людей. Сейчас в течение трех лет после окончания уезжают 5–7% выпускников Физтеха. При этом многие потом возвращаются назад. Плюс пошел обратный процесс — к нам стали приезжать иностранные научные сотрудники.

— Как в МФТИ обстоят дела с инновациями и стартапами?

— У нас есть концепция развития «Университет 3.0», учитывающая, помимо развития науки и образования в одном кластере, инновации как необходимую составляющую. Но пока мы к этому серьезно не приступили.

Развивать инновации значительно сложнее, чем заниматься просто наукой, — во всем мире это идет с большим трудом. Как этот процесс должен происходить в идеале? Есть крупные компании. Они как-то поддерживают мелкие стартапы, просто дают на это деньги и даже не особенно смотрят, что там происходит. Вдруг какой-то из этих стартапов начинает развиваться, появляется некий продукт. Образуется небольшая компания, которая делает что-то, что представляет общественный интерес, это афишируется, и стартап покупает более крупная компания. В результате большая компания получает колоссальный профит, поскольку самая рискованная часть в самом начале была сделана другими за небольшие деньги.

На Западе очень высокая степень конкуренции в промышленности, все охотятся за светлыми головами. У нас же уровень конкуренции значительно меньше, что осложняет задачу. Но сейчас и наши компании потихоньку начинают смотреть в сторону науки. Сейчас инновации у нас скорее на зачаточном уровне, но их развитие — всего лишь вопрос времени.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Физики снова отправились в «школы»

Физики снова отправились в «школы»МФТИ создал шесть новых структурных объединений, которые позволят вузу конкурировать с ведущими международными университетами

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