Липецк могут украсить фигурной обрезкой деревьев

Департамент архитектуры и градостроительства совместно с муниципальным предприятием «Зеленхоз» разработают совместный проект ландшафтного дизайна Липецка. Соответствующее поручение дал глава города Сергей Иванов.

По словам чиновника, особое внимание уделят фигурной обрезке деревьев, высадке кустарников.

«У «Зеленхоза» и управления архитектуры уже есть приблизительные наметки будущего облика города. Например, в планах властей убрать с улицы Космонавтов вязы и высадить вместо них липы, которые больше подходят для обрезки. При этом деревья будут располагаться дальше от дороги», — цитирует градоначальника GOROD48.

Окончательный вариант будет вынесен на обсуждение горожан, в том числе через публичные слушания, добавил чиновник.