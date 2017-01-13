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Липецк могут украсить фигурной обрезкой деревьев

Такое поручение дал глава города

Департамент архитектуры и градостроительства совместно с муниципальным предприятием «Зеленхоз» разработают совместный проект ландшафтного дизайна Липецка. Соответствующее поручение дал глава города Сергей Иванов.

По словам чиновника, особое внимание уделят фигурной обрезке деревьев, высадке кустарников.

«У «Зеленхоза» и управления архитектуры уже есть приблизительные наметки будущего облика города. Например, в планах властей убрать с улицы Космонавтов вязы и высадить вместо них липы, которые больше подходят для обрезки. При этом деревья будут располагаться дальше от дороги», — цитирует градоначальника GOROD48.

Окончательный вариант будет вынесен на обсуждение горожан, в том числе через публичные слушания, добавил чиновник.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Липецк могут украсить фигурной обрезкой деревьев

Такое поручение дал глава города

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