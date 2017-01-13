Россельхознадзор: четверть пищевых продуктов в РФ фальсифицируется

Порядка 25% продуктов питания на российском рынке являются фальсифицированными. Об этом заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«По нашим выборочным проверкам фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов», — приводит слова Алексеенко «Федеральное агентство новостей».

Официальный представитель Россельхознадзора добавил, что мошенники наносят вред компаниям, которые производят качественную продукцию, потому что те оказываются в экономическом проигрыше.

В свою очередь в Роспотребнадзоре не подтвердили данные, что четверть продуктов питания в России подделывают.

​​​​​​​При этом в ведомстве уточнили, что среди некачественных продуктов лидируют импортная рыба и бахчевые.