Минсельхоз даст больше полномочий Россельхознадзору

Министерство сельского хозяйства утвердило план законопроектной деятельности на 2017 год. Работа будет вестись по нескольким направлениям: оборот земель сельхозназначения, усиление ветеринарной безопасности, развитие механизма товарных интервенций, виноградарство и виноделие, а также товарная аквакультура. План работ уже согласован с профильным комитетом Госдумы. Эксперты считают, что в данный момент наиболее актуальна законотворческая работа в области животноводства и, в частности, ветеринарной деятельности.

Как сообщили «Известиям» в Минсельхозе, глава ведомства Александр Ткачев на днях утвердил план организации законопроектных работ на 2017 год, в который вошли 11 законопроектов. Они состоят из нескольких блоков, наиболее актуальных для сельского хозяйства страны. Первый блок направлен на совершенствование земельного законодательства. В частности, необходимо внести изменения в законы о государственной регистрации недвижимости и об обороте земель сельхозназначения. Как пояснили «Известиям» в министерстве, поправками в последний документ предполагается установить минимальный срок аренды земли, чтобы уравнять в правах тех, кто арендует землю у частных собственников, с теми, кто арендует землю у государства. В данный момент законопроект уже прошел процедуру публичного обсуждения. Другой законопроект, который будет доработан до конца января, направлен на уточнение порядка проведения общего собрания участников долевой собственности земли, определяющего, кто является организатором собрания, при каком кворуме собрание легитимно и т.д. Также Минсельхоз планирует принять закон о мониторинге земель сельхозназначения — его разработка уже завершена.

Фото: ТАСС/Николай Хижняк

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Второй блок законопроектов направлен на укрепление ветеринарной безопасности. В частности, он включает в себя поправки в закон о ветеринарии, наделяющие Россельхознадзор полномочиями по контролю за регионами. Законопроект был внесен на рассмотрение правительства 30 декабря. Еще одни изменения должны уточнить положение об аттестации ветеринарных специалистов. Кроме того, в этот блок законопроектов входят изменения, касающиеся обеспечения ветбезопасности России. Он включает в себя, в частности, введение обязательного предоставления сведений личными подсобными хозяйствами, согласование структуры и руководителей ветеринарных органов регионов, идентификации животных и т.д. Также ведомство планирует внести изменения в КоАП, наделяющие Россельхознадзор правом рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Минсельхозом также разработан проект поправок в закон о развитии сельского хозяйства, направленный на развитие механизма интервенций. В завершающей стадии находится работа по законопроектам о виноградарстве и виноделию, а также о товарной аквакультуре.

По мнению министра сельского хозяйства Александра Ткачева, законопроекты, касающиеся ветеринарии, имеют особое значение.

— Сейчас мы говорим об экспорте не только зерна, но и продукции животноводства. Первые шаги в этом направлении сделаны: мы экспортируем более 100 тыс. т мяса в год. Но развитию экспорта очень серьезно мешает проблема АЧС. К сожалению, мы до сих пор не смогли обуздать вспышки вируса. Наша экономика в этой части имеет серьезные издержки. Например, для нас по-прежнему закрыт рынок Китая. Но мы фактически сами создаем предпосылки не пускать нас. Тот же китайский рынок — это 850 млн голов свиней. И никому не захочется заносить на свою территорию АЧС, — сказал министр.

По его мнению, кроме экспортного потенциала при существующей в стране системе ветеринарной работы могут быть сведены на нет усилия государства по развитию отрасли. По оценке Александра Ткачева, в свиноводство за последние 10 лет из федерального бюджета было вложено более 300 млрд рублей.

— Мы создали целую индустрию производства и переработки. И самое главное — заместили практически весь импорт, который традиционно существовал на нашем рынке, — уточнил министр.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что план законотворческой работы уже одобрен аграрным комитетом Госдумы. По словам руководителя комитета Владимира Кашина, депутаты попросили дополнить его законопроектом об охране почв: в ближайшее время законопроект будет направлен в Минсельхоз. Кроме того, ходатайствовал комитет перед Минсельхозом о поддержке законопроекта, касающегося сокращения для садоводческих и виноградарских предприятий НДС до 10%. Впрочем, как уточнили в Минсельхозе, ответственным за последний законопроект среди министерств является Минфин.

По словам члена аграрного комитета Госдумы Аркадия Пономарева, этот план в течение года наверняка будет дорабатываться и дополняться. Но сейчас государству необходимо сосредоточиться на решении в ключевых отраслях.

— Закон о пчеловодстве не так актуален, когда у нас есть пробелы в более важных направлениях. Например, не существует никакого учета ни крупного рогатого скота, ни свиней. Работа в этом направлении ведется хаотично, — заявил депутат.