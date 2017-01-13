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Белый дом проведет тренировку для чиновников администрации Трампа

Будущих официальных лиц познакомят с полномочиями, политикой и структурами координации, которая нынешняя администрация использовала, реагируя на крупные инциденты в стране

Администрация Барака Обамы проведет «тренировку» для будущих высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь уходящего президента США Джош Эрнест.

По его словам, тренировка позволяет познакомить будущих официальных лиц «с полномочиями, политикой и структурами координации, которая нынешняя администрация использовала в прошлом, реагируя на крупные инциденты в стране», передает «РИА Новости».

Эрнест отметил, что своим опытом с будущими чиновниками поделятся министры и главы ведомств.

Напомним, Трамп приступит к обязанностям президента США 20 января после инаугурации.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Белый дом проведет тренировку для чиновников администрации Трампа

Будущих официальных лиц познакомят с полномочиями, политикой и структурами координации, которая нынешняя администрация использовала, реагируя на крупные инциденты в стране

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