Белый дом проведет тренировку для чиновников администрации Трампа

Администрация Барака Обамы проведет «тренировку» для будущих высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь уходящего президента США Джош Эрнест.

По его словам, тренировка позволяет познакомить будущих официальных лиц «с полномочиями, политикой и структурами координации, которая нынешняя администрация использовала в прошлом, реагируя на крупные инциденты в стране», передает «РИА Новости».

Эрнест отметил, что своим опытом с будущими чиновниками поделятся министры и главы ведомств.

Напомним, Трамп приступит к обязанностям президента США 20 января после инаугурации.