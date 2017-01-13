МВД задержало всех подозреваемых в нападении на журналистов Life

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что все шесть подозреваемых в нападении на журналистов Life на Киевской улице задержаны.

«Сегодня в поселке Развилка Московской области сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан последний, шестой участник группы лиц, 12 ноября 2016 года напавших на двоих мужчин в Западном округе столицы и причинивших им телесные повреждения», — сказала Волк.

В ноябре 2016 года СМИ сообщили о том, что двоих журналистов Life — Марка Безыменного и Владимира Серенко избили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. Отмечалось, что у одного потерпевшего выбит зуб и есть травмы головы, а у второго — закрытая черепно-мозговая травма и перелом лицевой кости.

При этом в МВД заявили, что нападавшие не являлись полицейскими. Также в ведомстве добавили, что нападение не было связано с профессиональной деятельностью журналистов.

Пять подозреваемых были задержаны к 18 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которое впоследствии было переквалифицировано по статье «Разбой».