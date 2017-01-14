Ученые установили причины бессонницы

Ученые из Высшей школы экономики, Нортумбрийского и Оксфордского университетов провели исследование и назвали наиболее частые причины бессонницы, которые, как оказалось, могут не зависеть от медицинских показаний.

Как сообщает журнал Personality and Individual Differences, ученые провели целый ряд специальных тестов над группами людей в возрасте от 18 до 27 лет. Половина людей, проходящих испытания, не имели проблем со сном, а другая часть мучились бессонницей от 3 месяцев до 10 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые установили, что у большинства испытуемых, которые страдали бессонницей, расстройство сна связано с перфекционизмом и тревогой. Беспокойство может быть вызвано анализом возможных личных ошибок, сомнениями о собственных действиях, а также критикой со стороны родных.

Среди других факторов — повышенная тревожность по мелким поводам, депрессия. Хронический характер бессонница обретает из-за того, что человек не высыпается, соответственно, у него нет ни настроения, ни сил, что порождает страх, который вновь не дает уснуть.