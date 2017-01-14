Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
14 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Ученые установили причины бессонницы

Испытание прошли десятки добровольцев в возрасте от 18 до 27 лет

Ученые из Высшей школы экономики, Нортумбрийского и Оксфордского университетов провели исследование и назвали наиболее частые причины бессонницы, которые, как оказалось, могут не зависеть от медицинских показаний.

Как сообщает журнал Personality and Individual Differences, ученые провели целый ряд специальных тестов над группами людей в возрасте от 18 до 27 лет. Половина людей, проходящих испытания, не имели проблем со сном, а другая часть мучились бессонницей от 3 месяцев до 10 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые установили, что у большинства испытуемых, которые страдали бессонницей, расстройство сна связано с перфекционизмом и тревогой. Беспокойство может быть вызвано анализом возможных личных ошибок, сомнениями о собственных действиях, а также критикой со стороны родных.

Среди других факторов — повышенная тревожность по мелким поводам, депрессия. Хронический характер бессонница обретает из-за того, что человек не высыпается, соответственно, у него нет ни настроения, ни сил, что порождает страх, который вновь не дает уснуть.

Известия // суббота, 14 января 2017 года

Ученые установили причины бессонницы

Испытание прошли десятки добровольцев в возрасте от 18 до 27 лет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке