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Экипаж Николаева выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

Россиянин продолжает лидировать в общем зачете перед заключительным этапом

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» выиграл 11-й этап на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. Он преодолел спецучасток длиной 288 км за 3 часа 56 минут 47 секунд.

Этой победой Николаев упрочил лидерство в общем зачете перед заключительным этапом. Вторым в генеральной классификации идет экипаж Дмитрия Сотникова (+17.09), третьим — голландец Жерар де Роя на «Ивеко» (+38.58).

«Дакар-2017» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Экипаж Николаева выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

Россиянин продолжает лидировать в общем зачете перед заключительным этапом

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