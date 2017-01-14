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В результате ДТП на Ставрополье пострадали девять человек

На трассе Пятигорск—Георгиевск в Предгорном районе столкнулись автозак, грузовик и легковой автомобиль

Девять человек пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае с участием автозака, перевозившего этапируемых, грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Инцидент произошел в пятницу вечером на 13-м км Георгиевского шоссе в Предгорном районе — на трассе столкнулись грузовой автомобиль «Вольво», автозак и «Лада-Приора», сообщил представитель ведомства.

«По предварительной версии, водитель автомобиля «Приора», совершая обгон, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной «Вольво», — указано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Как пояснили в пресс-службе, после этого грузовик отбросило на встречную, и он столкнулся со служебной автомашиной «ГАЗ» отдела МВД России по Кировскому району.

В результате ДТП травмы получили трое водителей и шесть пассажиров, их доставили в Центральную городскую больницу Георгиевска и Центральную городскую больницу Пятигорска.

По факту инцидента назначено проведение служебной проверки.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

В результате ДТП на Ставрополье пострадали девять человек

На трассе Пятигорск—Георгиевск в Предгорном районе столкнулись автозак, грузовик и легковой автомобиль

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