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Бетховен, Чайковский и Толстой во власти «Зимних грез»

В программу фестиваля в Большом зале консерватории входят творческие дуэли и художественное чтение

Фото: ТАСС/Михаил Грушин

«Зимние грезы» — так называется фестиваль, который в честь 150-летия Московской государственной консерватории имени Чайковского проводят ее титулованные выпускники. Начиная с 16 января в течение трех вечеров в Большом зале будут звучать известные и любимые классические сочинения.

— Мы счастливы, что смогли сказать своей alma mater спасибо вот таким, самым естественным для нас, музыкантов, способом: исполнением великой музыки, ради которой мы все живем, — сказал «Известиям» арт-директор «Зимних грез», лауреат международных конкурсов Сергей Антонов.

Удовольствие получат не только участники, но и слушатели, — афиша получилась яркой и праздничной. Откроет фестиваль концерт под названием «Творческие дуэли». На сцену выйдут музыканты Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением профессора Левина и солисты. Они будут соревноваться друг с другом, превращаясь из дирижеров в солистов и наоборот.

В программе — знаменитые симфонические произведения, в том числе такие яркие, как увертюра к опере «Вильгельм Тель» Джоакино Россини, а также виртуознейшие сочинения для солистов и оркестра, среди которых «Вариации на тему Рококо для виолончели с оркестром» Чайковского (солист — Сергей Антонов) и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сен-Санса (солистка — Екатерина Мечетина).

Второй вечер фестиваля — это серьезный и доверительный разговор артистов с публикой о самом сокровенном. Центром афиши станет «Крейцерова соната» Людвига ван Бетховена в исполнении струнного квинтета в составе Никиты Борисоглебского, Евгения Стембольского, Сергея Полтавского, Антона Павловского и Сергея Антонова. Как известно, это патетическая музыка вдохновила Льва Толстого на создание одноименного сочинения. Фрагменты из него прочтет артист МХТ имени Чехова Анатолий Белый.

Трагические откровения музыкальной и литературной «Крейцеровых сонат» дополнены светлой лирикой и фольклорными экскурсами: во втором отделении прозвучит красивейший октет Франца Шуберта для духовых и струнных. Участникам ансамбля предстоит освоить монументальный масштаб и не забыть о романтических нюансах.

Финал фестиваля «Зимние грезы» ознаменуется исполнением произведения с тем же названием. Первая симфония Петра Ильича Чайковского любима кинематографистами за яркую изобразительность. Кадры бесконечной дороги, по которой мчится одинокая тройка, снежной бури или разудалых русских празднеств так и просят сопровождения в виде этой действительно великолепной музыки.

Ну а перед тем как приобщиться к пиршеству оркестровых красок, слушателям дадут возможность насладиться ансамблевыми сочинениями в виде «Романса для скрипки» Бетховена (солист — Сергей Антонов) и «Интродукции и тарантеллы» Пабло Сарасате (солист — Никита Борисоглебский). Любителям творчества молодого Шостаковича адресует свое выступление Екатерина Мечетина. Пианистка исполнит Первый фортепианный концерт, адажио из которого уже много лет является образцом чистейшей лирики.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Бетховен, Чайковский и Толстой во власти «Зимних грез»

Бетховен, Чайковский и Толстой во власти «Зимних грез»В программу фестиваля в Большом зале консерватории входят творческие дуэли и художественное чтение

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