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В Санкт-Петербурге полиция задержала актрису театра во время спектакля

Полицейские восприняли как реальные угрозы самоубийства актрисы Театра.doc Марины Карлышевой

В Санкт-Петербурге полиция задержала режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву во время спектакля «Неявные воздействия», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сотрудники правоохранительных органов восприняли как реальные угрозы самоубийства, которые в соответствии со сценарием выкрикивала Карлышева.

«По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссера Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида», — говорится в сообщении пресс-центра Марии Бароновой, координатора правозащиты «Открытой России», представляющей интересы театра.

Позже полицейским стало ясно, что произошедшее являлось частью спектакля. Они принесли извинения и отпустили актрису и режиссера обратно на спектакль.

Действие спектакля разворачивается не на сцене, а в городском пространстве. Зрители не знают, где в очередной раз произойдет спектакль, пока не приобретут билеты.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

В Санкт-Петербурге полиция задержала актрису театра во время спектакля

Полицейские восприняли как реальные угрозы самоубийства актрисы Театра.doc Марины Карлышевой

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